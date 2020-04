Sonora será uno de los estados más afectados durante la Fase 3 por pandemia Covid-19

Ciudad de México.- Durante la Fase 3 de la epidemia de COVID-19 en el país, los estados del norte serán los más afectados, reveló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

“Los estados de la zona norte van a ser los más afectados por la epidemia, esto es a consecuencia, entre otras cosas, de que se desaprovecharon los últimos 10 a 12 días desde que se establecieron las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria y algunas empresas en estas entidades siguieron operando”, comentó.

Indicó que es muy preocupante ver a grandes y medianas empresas que bien, o no permiten a sus trabajadores seguir las medidas de seguridad, o simplemente los han despedido, lo cual además de ir en contra de la Ley, “refleja una mentalidad de poca solidaridad”.

“(Son) decisiones que están llevando a que las y los trabajadores de una empresa no estén logrando suspender las actividades laborales y por lo tanto continúen en la vida pública afectando a todas y todos. Este fenómeno lo tenemos documentado en la zona norte del país”, apuntó.

Por otro lado, explicó que dentro de la población en general se han identificado a dos sectores: las personas que se informan y siguen las medidas de seguridad, quienes son en su mayoría, y un grupo que pareciera no creer en la epidemia.

“Parecieran no creer en la epidemia al no darse cuenta de manera directa del fenómeno porque como afortunadamente no tienen a un familiar o a un conocido infectado, piensan que no les va a llegar.

“Esto nos preocupa porque están respondiendo ante un riesgo de una manera que no les ayuda a disminuir el peligro, pero ademas, porque están contribuyendo a que el riesgo en toda la población no disminuya”, expresó.

En ese sentido reiteró, que las medidas de la Jornada de Sana Distancia son la única opción que tiene México para tratar de mitigar los contagios de COVID-19, pues es muy poco probable que se genere una vacuna o medicamento rápidamente.

“No tengo la esperanza de que vaya a existir una vacuna en el mundo entero antes de que acabe la epidemia o antes de los próximos dos años, esto porque la generación de la vacuna desde su concepto a la experimentación en laboratorio, luego en animales y en humanos tarda este tiempo. Lo mismo para medicamentos”, detalló.

Por ello, informó que las medidas dictadas como la suspensión de las escuelas, de los trabajos no esenciales y de congregaciones en el espacio público, “muy probablemente van a tener que seguir durante una parte importante de la Fase 3, esto en la medida en que queremos seguir reduciendo los contagios”.