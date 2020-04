Sale maestro de hospital 16 días después de dar positivo al Covid-19

Mexicali, B.C.- El docente y director de una escuela primaria en el norte de Sinaloa permaneció 16 días aislado al dar positivo al coronavirus; sin embargo, dijo no saber cómo fue que se contagió.

Su principal preocupación al tener los resultados fueron su esposa y tres hijos, puesto que convivió con ellos durante la semana previa a ser internado cuando permaneció en casa con los primeros síntomas.

“Muchos problemas de salud, mucha fiebre y tos, pero jamás me imaginé que fuera el virus, dado que soy una persona que se cuida mucho y ya me había encerrado porque seguí las indicaciones, pero lamentablemente el virus ya lo traía.”

Galaviz Valenzuela, originario de la comunidad de San Miguel Zapotitlán, relató que el día que llegó al hospital los médicos inmediatamente se dieron cuenta de que llevaba todos los síntomas del coronavirus, “cosa que yo también ya sabía pero no aceptaba. El doctor que me atendió llevó a cabo todos los protocolos porque se dio cuenta que era altamente sospechoso y fue cuando me tomaron muestras de sangre y me dijeron que me tenía que quedar”.

Esa misma noche le tomaron las muestras y los resultados llegaron 48 horas después, solo para confirmar las sospechas de que era portador del virus.

“Me sentí mal, primero pensé en mi familia porque había convivido con ellos toda la semana sin haber tenido ninguna precaución y me angustió terriblemente que ellos pudieran estar contagiados. Le pregunté al médico si le harían las mismas pruebas a ellos, pero el epidemiólogo me dijo que por el momento no, que a menos que presentaran síntomas.”

Rodeado de protocolos de salubridad, médicos y enfermeras con trajes que cubrían prácticamente todo su cuerpo, el profesor de primaria fue aislado en un cuarto y al día siguiente fue trasladado a un área especial que el Issste ya tiene destinado para ello.

Había otros dos pacientes mas, uno de ellos lamentablemente no logró sobrevivir y uno más salió con resultado negativo y gracias a Dios se fue a su casa en la misma semana que yo llegué.”

Ante este escenario, Mario Galaviz Valenzuela asegura no haber tenido ningún momento de flaqueza, tampoco sintió miedo a la muerte.

“Soy un hombre de fe y acepto todo conforme la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios hubiese sido para mí el que no sobreviviera, yo ya lo tenía muy asimilado porque estoy muy cerca de Dios”.

Con la voz entrecortada recuerda que sus hijos y esposa estuvieron en contacto con él todos los días vía telefónica, de quienes recibió apoyo en todo momento. “Me alentaban a que siguiera echándole ganas, a que no me dejara, ellos se portaron muy valientes y me alentaron mucho a que yo continuara luchando”.

Dijo que al salir del Issste y escuchar la algarabía de médicos y enfermeras le dio una enorme felicidad.

Me sentí vivo de nuevo, le di gracias a Dios por esta segunda oportunidad de vida que me dio. Por supuesto que la vamos a aprovechar”.

Tras vivir la experiencia de ser portador del coronavirus, Galaviz Valenzuela recuerda que como muchas otras personas, él también estaba incrédulo ante la posibilidad de adquirir la enfermedad e incluso de que el problema fuera tan grave. Sin embargo, ahora su opinión es diferente.

“Yo como ellos antes de ser portador del Covid-19 también tenía un comportamiento incrédulo. Como muchos que aseguran en redes sociales, no creí que fuera real, pero me tocó vivir la experiencia. Esto es verdad, hay que seguir todas las indicaciones que nuestras autoridades nos están dando porque finalmente ellos conocen hasta dónde pueden llegar las cosas en caso de que nosotros no atendamos el llamado que nos están haciendo. Cuando veía los videos me preguntaba cuánto le pagarán a estas personas por esos videos, pero ahora que me tocó vivir la experiencia, le aconsejo a la gente que atiendan el llamado, que se queden en casa, que salgan estrictamente a lo necesario porque el virus es altamente contagioso y estamos en esa etapa en la que el virus se está propagando a todo lo que da y tenemos que cuidarnos mucho. Agradezco a Dios que mi familia está bien, que no han presentado ningún síntoma.”

Con información de: Periódico El Debate