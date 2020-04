VIDEO: Gobernador se niega a respetar órdenes federales por Contingencia Sanitaria

El gobernador de Michoacán anunció que su estado no acatará las órdenes del Gobierno Federal en torno a la conclusión de la cuarentena por el Coronavirus, ya que López-Gatell dijo que el 23 de mayo sería la etapa más crítica.

Ciudad de México.- Por medio de sus redes sociales el Gobernador de Michocán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que su estado no acatará las instrucciones del cierre de la cuarentena por el COVID 19, ya que teme por la salud de los ciudadanos.

“Esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo, dejen de mentirle a la sociedad mexicana”, señaló Aureoles Conejo.

Así mismo, el gobernador se manifestó molesto con el Gobierno Federal, ya que enviaron 2 mil tapabocas y 96 botellas de alcohol para hacer frente a la contingencia sanitaria.

“Ese material no sirve de nada al personal médico, no les sirve ni un día, no lo entregaré por respeto a los médicos”, manifestó Aureoles Conejo, al mismo tiempo en que informó que devolvió el material al Gobierno Federal.