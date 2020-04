Busca reencontrarse con su hermano guaymense después de 15 años

Guaymas, Sonora.- Lucía Hernández, residente de Culiacán, Sinaloa, se ha propuesto localizar a un hermano que no conoce, hijo de su padre, que nació en este puerto hace alrededor de 17 años y que al morir su progenitor se perdió el único enlace que los podía llevar a que se conocieran y trataran ya grandes.

Lucía – haciendo uso de las redes sociales – relata que su padre se llamaba Miguel Angel Hernández González y que su hermano es Miguel Angel Hernández, tenía dos años de edad cuando murió su padre, hace ya 15 años.

Agrega que su padre – que ya estaba separado de su madre – se vino a trabajar como soldador a Guaymas y que aquí hizo pareja con una mujer y que producto de ello nación su hermano Miguel Angel.

“Tengo entendido que es de Guaymas, cuando cumplió dos años le hicieron una fiesta de Los Increíbles, esto es todo lo que

sé de él; mi padre murió hace 15 años, y antes nos dijo que había tenido a un niño con una señora que conoció en Guaymas”.

“El nombre de la señora la verdad no lo recuerdo, porque cuando él nos mostró la hoja de alumbramiento del niño, yo estaba muy chica y la verdad no le puse atención, porque no pensé que mi papá fuera a morir tan pronto”.

Agrega que “lo que sí sé es que le prometí a mi papá que iba a buscar a mi hermano, cosa que la verdad lo veo difícil (encontrarlo), pero no imposible, ya les hemos preguntado a la familia de mi papá, pero dicen que ellos no saben nada, así que es como buscar una aguja en un pajar, pero espero de su ayuda, por favor compartan”, dice Lucía Hernández.

(*) Aquí le puedes escribir: AYUDA A ENCONTRARLO