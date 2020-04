VIDEO: #LadyRata devuelve dinero que había robado al niño en un mercado

Michoacán.- La mujer que robó un billete a un niño en un mercado de Apatzingán, Michoacán, se disculpó y devolvió el dinero al papá del menor, a quien le pidió borrar el video con el que se hizo viral en redes sociales, que ocasionó que la apodaran #LadyRata.

Gerardo Aguilar, padre del menor y comerciante del mercado Ignacio López Rayón, donde ocurrió el robo, contó que ese día envió a Harry a comprar limones; sin embargo, no los llevó porque le dijo “que había tirado el billete”.

“Mandé a mi niño a comprar limones y me dijo que había tirado el billete, no sabíamos si alguien lo agarró; era de 50 pesos el billete, ni era de mucho. No lo regañé.”

Harry Bastian es el nombre del niño del que todo México esta hablando, de tan solo 7 años de edad originario de Apatzingan Michoacán. #Mwings #losexpertosenalitas Dimos nuestro granito de arena para hacerle pasar un rato agradable para el y su familia, gracias por ayudarnos a localizarlo Dios les bendiga a todos, Por que los buenos somos mas!!! Posted by Mwings on Friday, April 17, 2020

-¿Ya hablaron con la señora?

“Sí, me pidió disculpas y me dijo: borra el video, pero pues ya se había hecho viral. Yo no estaba molesto, molesta ella, que se quemó”, dijo en entrevista en el restaurante Mwings, sitio que tras conocer el robo regaló al menor y a su familia una comida especial.

El papá del menor indicó que espera que el video ayude a que otras personas no cometan el mismo delito y “piensen dos veces antes de actuar”.

El menor, Harry, comentó que cuando no encontró el billete pensó que se le había caído, pero tras ver el video se sintió asustado.

Tras la publicación del video, el restaurante Mwings pidió ayuda en redes sociales para localizar al menor y a su familia, con el fin de recompensarlo por el robo del billete.