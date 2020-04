AMLO le pide a sicarios que le "bajen" en lugar de entregar despensas.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los grupos del crimen organizado que reparten despensas aprovechando la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, además de pedirle que le “bajen” en la cuestión de los homicidios.

López Obrador detalló que, pasada la crisis del coronavirus, su gobierno verá opciones para que las personas que se encuentren inmiscuidas en el crimen organizado puedan reincorporarse a la vida pública.

“He estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda, ayuda el que deje sus balandronadas, ayuda el que le tenga amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando. Ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan. ayuda que piensen en el sufrimiento de madres y padres de las víctimas”, expresó.

“Que no venga a pensar (…) que con una limosna está perdonado. Decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos, que luego que pasemos de esta situación difícil les vamos a dar opciones para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien”, refirió.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva diaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), el domingo 19 de abril México vivió el día más violento del año con un total de 105 homicidios dolosos.

“Seguimos teniendo problemas con los homicidios, ni siquiera porque existe esta situación de coronavirus se han calmado. Que no vengan ahora decir que estamos entregando despensas, mejor bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos. Hay que tenerle amor a la vida”, argumentó el presidente López Obrador.