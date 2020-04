VIDEO: Mujer denuncia negligencia por un familiar sospechoso de Covid-19

Guaymas, Sonora.- Una mujer acusó una serie de omisiones de personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la localidad de Guaymas, después de que uno de sus familiares tuviera la sintomología de Covid-19, pero fue totalmente ignorado y sólo le dieron un par de Pracetamol, esto ocurrió en dos ocasiones y fue revelado este día vía redes sociales, por Annita Beltrán.

La señora en su publicación narra lo siguiente:

“Buenas tardes, pues estoy haciendo este en vivo para reportarles a ustedes mi inconformidad y espero que lo compartan, durante estos días se nos ha repetido millones de veces que estemos en casa, que solamente las empresas esenciales son las que van a trabajar.

Desde que empezó todo esto y desde que cerraron según los establecimiento no esenciales ya han pasado aproximadamente dos semanas, una de esas empresas no esenciales es Dportenis y lo voy a decir con todas sus letras porque está en riesgo la vida de 10 personas que viven en está casa.

Yo vivo en la casa de mi hermana, mi cuñado es el que trabaja en Dportenis y no se le permitió dejar de trabajar, solamente les dijeron que deberián de andar vestido de civiles pero igual haciendo trabajos de cobranza, mi cuñado ha salido al Valle de Guaymas y Empalme

Mi cuñado empieza con dolor de cabeza hace dos semanas, yo he estado al pendiente de todas las conferencia que ha dado el doctor Hugo López Gatel, donde dice los protocolos, donde explica los síntomas, donde explica como se contagia y aquí hemos estado al pendiente de eso.

Mi cuñado desgraciadamente no siguió al 100% todas las recomendaciones, porque no se le hacia muy fácil, muy fidedignos, que no se veía nada, que la gente seguía en la calle, que no sabía que estaba pasando, empezó hace dos semanas con dolor de cabeza, le siguió dolor muscular, empezó con una ligera gripe que fue evolucionando, yo recuerdo que el doctor Hugo López Gatel dijo que empieza de arriba abajo, así tal cual empezó mi cuñado.

Cuando empezó con dolor de cabeza, yo le dije le advertí, sabes que deja de trabajar, no le permitieron y tuvieron que seguir trabajando, y esto va para todos los chicos que están trabajando en deportenis o cualquier empresa que los tienen laborando a escondidas.

Mi cuñado empezó a mediados de la semana pasada empezó con tos, esa todo empezó subiendo, subiendo y subiendo, y yo le dije sabes que ve al seguro, ellos tienes Seguro médico del IMSS y que te chequen, porque pues habemos muchas personas vulnerables en esta casa.

En esta casa hay cuatro niños de edad que oscilan de los 2 a los 5 años, dos de esos niños tienen asma, uno de ellos es mi hijo, otro es hijo de mi hermana, yo soy asmática, tengo obesidad porvida, no tengo Diabetes ni Hipertensión pero pertenezco a un grupo vulnerable por ser obesa y asmática, mi papa es un adulto mayor que tiene antecedentes de Diabetes Hipertensión y sobre peso, Mi hija tiene Asma y sobrepeso, mi hermana tienda asma, también es grupo vulnerable.

Yo asustado resguardando a mi salud y la de los niños, exhorte a mi cuñado para que fuera ala seguro, la primer visita que hizo lo regresaron, que simplemente traía una gripe y le dieron medicamente par ala gripe, se me olvido mencionar que hace tres días empezó con fiebre, a la segundo yo le dije ve otra vez, fue y le dijeron lo mismo que era una faringitis, fíjense palabras del doctor: fue que le dijo que tenía una bacteria en la faringe, que por eso es lo que andaba tociendo y traía temperatura, le inyectaron Venprosilina de 500 y Paracetamol, mi cuñado siguió tosiendo al grado de vomitar, empezó a batallar para respirar.

Como nosotros somos asmáticos sabemos mas o menos como se siente el que no puedas respirar, le dije sabes que te voy a dar medicamento del rescate del asma, se medio tranquilizo pero siguió a tal grado que se estaba ahogando en la cama, lo nebulizaron pero siguió con temperatura siguió con la tos, y ahorita, bueno yo creo que anoche empezó con la insuficiencia respiratoria.

Hago llamando a un conocido que es doctor y le digo oiga doctor mira que sucede, le pinto el cuadro, porque mi cuñado no quería ir al seguro nomas quería que lo nebulizaron, y le digo esto ya no es de nebulización, esto ya es de oxigeno, le habían dicho que iban hacer la prueba hoy, que iban a venir a la casa hacerle la prueba, nomas para descartar y para que la familia estuviera tranquila, pero que no lo podían meter por que no había camas que no había lugar, lo regresan por lo cual exponen a toda la familia.

Ahorita ya le dije al doctor y me dijo que tenía que ir a urgencia, que era necesaria que lo atendiera, pero le dije que lo llevó en carro o en ambulancia y me dijo que en carro no porque tenía que desinfectar todo el carro, la ambulancia de Cruz Roja esta habilitada para los casos sospechosos de este virus de Covid-19, entonces yo llamó a Cruz Roja me piden los datos me pide una explicación de lo que esta pasando, se las doy, y me dice la muchacha muy amable por cierto, veras permitame veras porque al o mejor tienen que llamar al 911, pero ahorita le confirmó espero la llamada, me marcan y me dicen señora estese al pendiente va la ambulancia para haya.

Llega la ambulancia con el personal equipado con sus trajes no se como se les llama, de esos blancos, con mascarilla, le tomaron la presión signos vitales, mi cuñado le empieza a explicar que no puede caminar por que se agita y le duele el pecho y si, se lo llevan, para esto yo grabó cuando llegaron y me pregunta, señora esta grabando no es necesario, no estoy grabando a ti como persona, yo lo estoy dejando como antecedentes de dportenis, por que yo hago responsable a dportenis y al doctor que lo regresó dos veces y puso en riesgo a mi familia y ahorita estamos aislados completamente.

Le pido a la gobernadora que verifique los protocolo de atención a los sospechosos, porque no solo se les tiene que hacer la prueba a los grupos de vulnerables de contagios, mi cuñado no fuma hace ejercicio no se enferma, entonces que te da a pensar, no tenemos la solvencia económica para hacer la prueba particular.

El doctor le dijo que no hay camas, porque le dijo eso, se supone que hay dos casos de Covid-19 aquí en Guaymas, y las demás camas, entonces si mi cuñado resulta con el favor de dios resulta no ser Covid-19 el protocolo de atención que se le dio no me satisface, porque ahorita mi papá anda como loco clorando toda la casa, mi hija esta en crisis total porque tiene miedo a contagiarse, ahorita ya es mas el temor.

Ahorita está en el seguro, sacaron a la gente y le dijeron que no dijeran, porque no entiendo porque, para el panico, panico necesita la gente para entender que no deben andar afuera, están en riesgo mis dos sobrinos, mi papá, mi hermana y y yo, por una empresa que no respecto la contingencia.

Por favor les pido que compartan hasta que llegue a los oídos de la gobernador.