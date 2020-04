Guaymenses se encuentran desesperados por el cierre de sus negocios.

Guaymas, Sonora.- Ellas son varias mujeres que tienen un salón de belleza en esta ciudad, mismo que por motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19 tuvieron que cerrar sus puertas, lo que a un mes de aquella medida ordenada por las autoridades, las tiene al borde de la desesperación y el posible cierre del negocio.

Mediante un escrito, donde solicitan una orientación de las autoridades, indican que acataron la instrucción de las autoridades para cerrar el negocio y quedarse cada quien en sus respectivas casas, al lado de sus seres queridos.

En su negocio, si trabajan ganan dinero, cerrado no obtienen un solo peso, “ya cumplimos un mes sin laborar y la verdad estamos desesperados, porque la renta se tiene que pagar, la luz y el agua”, refiere.

“Somos comisionistas, nosotros no tenemos nada, ni un sueldo mínimo, así como en maquilas y varias empresas que están apoyando a sus trabajadores”.

La verdad “pienso que deberían dejarnos trabajar con las medidas sanitarias, tomando todas las precauciones, ya que de eso vivimos, si no trabajamos no comemos; hace días pasaba por varias partes de Guaymas y me encontré con peluquerías abiertas, por lo que quisiera saber con quién puedo dirigirme para solicitar un permiso para poder abrir nosotros también”, concluye.