De los 181 casos de Covid-19 en Sonora, un total de 66 son por brotes intrafamiliares

Hermosillo, Sonora. De los 181 casos positivos de Coronavirus (Covid-19) que se han confirmado en Sonora, un total de 66 han sido derivados de brotes intrafamiliares, de ahí la importancia de acatar estrictamente las medidas de aislamiento social de la estrategia integral #QuédateEnCasaObligatorio promovidas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, resaltó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades indicó que, de acuerdo al análisis y seguimiento del brote por parte de la Secretaría de Salud, se han identificado 66 casos positivos de Covid-19, producto de once brotes intrafamiliares en la entidad.

“Como se esperaba en la Fase Dos, 66 casos corresponden a brotes intrafamiliares, es decir, se infectaron entre los propios miembros de la familia, esto por supuesto se extenderá en la medida en que la comunidad se mueva, esto es justamente el riesgo de la Fase Tres, la diseminación comunitaria; hemos identificado once brotes intrafamiliares desde el comienzo de la epidemia”, señaló.

Las medidas de distanciamiento social deben de mantenerse, apuntó Álvarez Hernández, quien reiteró el llamado a la ciudadanía en general a permanecer en sus hogares y seguir en todo momento las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Salud para mitigar la pandemia.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades dijo que, con el propósito de brindar apoyo emocional al personal de salud en el estado, se realizan estrategias que se llevarán a cabo en los principales municipios de la entidad.

“Un tema muy importante es la contención emocional del personal de salud, porque no solamente está angustiada la sociedad o no solamente tiene miedo la sociedad o no solamente tiene enojo, no es así, es también el personal de salud que se encuentra en esta circunstancia porque además ellos están exponiéndose minuto a minuto al riesgo y es algo que se llama síndrome de desgaste profesional, entonces hemos iniciado estrategias de apoyo emocional a los trabajadores de salud, específicamente de San Luis Río Colorado, pero se extenderá a todos los hospitales y unidades de salud que atiendan pacientes”, explicó.

Hasta la noche del 22 de abril, en Sonora se han confirmado un total de 181 casos positivos de Covid-19 y se han registrado 22 defunciones, recordó Gerardo Álvarez Hernández, y añadió que de los 181 casos de Covid-19c 89 corresponden a San Luis Río Colorado, 29 a Hermosillo, 15 a Huatabampo, 12 a Cajeme, siete a Caborca, seis a Nogales, cinco a Navojoa; Guaymas, Magdalena y Sáric registran cuatro casos cada uno; Opodepe, dos casos; Etchojoa, Agua Prieta, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, un caso cada un