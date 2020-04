Discriminan a enfermera empalmense y mujer intenta bajarla del camión.

Empalme, Sonora.- Esta tarde una mujer denunció vía redes sociales la discriminación de la que fue víctima su hija, una joven enfermera que cuya unica vocación es servir a los demás, en hechos que sucedieron a bordo de un camión del Transporte Público de Empalme, donde una mujer la agredió verbalmente e intentó bajarla de la unidad, sólo por servir a la sociedad en está época de crisis.

En su reclamó la vecina empalmense y madre de la víctima refiere lo siguiente:

“Ella es Verónica, es mi hija y es enfermera del IMSS – Empalme, es una joven responsable, cuya única vocación es servir a los demás y hoy fue agredida y discriminada en el Transporte Público, por parte de una mujer que empezó a insultarla y a gritarle al chofer que la bajará del transporte, porque no la había visto en el hospital varias veces; estoy enojada e indignada, no puedo creer que haya gente tan mala e ignorante, deberían estar agradecidos porque ellos arriesgan su salud sólo por su vocación de servir, debería ser más empáticos y conscientes de que también son seres humanos con sentimientos y familia y no es justo que sean tratados como apestados…”