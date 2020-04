Lamenta ITG el fallecimiento de uno de sus estudiantes

Guaymas, Sonora.- De nueva cuenta, el Tecnológico Nacional de México Campus Guaymas (Instituto Tecnológico de Guaymas — ITG –) se viste de luto ante la pérdida de uno de sus estudiantes, Gustavo Delgado Chávez, quien cursaba el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial.

De 23 años y originario de este puerto, a Gustavo lo definen como un joven que ansiaba terminar su carrera, pero su condición por un problema de salud muchas veces no le permitía asistir a clases ni mucho menos cumplir en tiempo con sus tareas.

“Gustavo fue mi alumno en el semestre agosto-diciembre 2019 y también uno de los estudiantes más queridos, expresó la maestra Mireya García, quien le impartió la materia de Economía.

“Dada la experiencia que he adquirido a lo largo de más de 20 años en la docencia respecto al comportamiento de los estudiantes, de inmediato me percaté que algo andaba mal en él, pero fui ganando su confianza abordándolo al final de las clases y fue ahí donde me enteré de su problema de salud, me lo platicó con su rostro desencajado y dio que él quería terminar su carrera pero su condición de salud muchas veces no le permitía asistir a clases, ni mucho menos cumplir en tiempo con sus tareas. En la medida de sus posibilidades y con gran esfuerzo, concluyó satisfactoriamente mi materia y a pesar de que en el semestre siguiente no fue mi alumno, lo seguí buscando en el tecnológico para saludarlo, indagar sobre su salud y darle palmadas de aliento. Siento en el alma que se haya ido porque con él se fueron todos sus sueños y anhelos. Gustavo, uno de mis más grandes afectos”, expresó.

José Bustamante, uno de sus compañeros de clase, lamenta profundamente la partida de su amigo. “Él no hablaba con nadie al inicio de la carrera, un compañero y yo empezamos a tratarlo y a partir de entonces siempre se juntó con nosotros”, dijo.

“Él tenía problemas de salud: le hacían hemodiálisis cada semana y aun así le echaba ganas a la Uni; se preocupaba porque faltaba a clases debido a los tratamientos que tenía que seguir. Lo operaron recientemente, pero fue y habló con maestros para estar al corriente y siempre preguntándome por tareas me pedía apuntes; decía que iba a terminar que iba a ser un buen ingeniero industrial, pero no pudo cumplir su meta”.

Agregó que Gustavo “fue uno de mis mejores amigos de la universidad, pasamos tantas cosas juntos, tantos recuerdos bromas, tantos secretos; me duele mucho despedirlo. En mi cumpleaños lo vi por última vez, le di raite a su casa, me felicitó y me dio un abrazo, fue la última vez que supe de él”.

ELABORABA JUGUETES

Por su parte, el ingeniero Alejandro Osorio, maestro de Dibujo Industrial, Metrología y Procesos de Fabricación, definió a Gustavo como una persona seria y a la vez alegre, sonreía junto a sus compañeros, a pesar de su enfermedad.

Tenía que ausentarse para ir al hospital y aun así llegaba con ánimos de seguir y buscaba cómo poder nivelarse en sus clases, recuerdo algo que me dijo en este semestre:

“Maestro, quiero practicar, sé que no debo, pero quiero estar aquí en el laboratorio y ver cómo le hacen mis compañeros y les ayudaré de otra manera”. Yo le dije: esa es la actitud que uno busca, no decir no, sino buscar cómo solucionar los problemas.

Tavito — como algunos lo llamaban — fue un alumno que luchó con su salud y con su carrera de Ingeniería Industrial, ya que debido a su problema él no podía estar en las maquinas por los gases y por las rebabas.

Destacó que Gustavo y sus compañeros empezaban a trabajar para elaborar los juguetes que regalarían a niños este 30 de abril, pero debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, ya no se pudo hacer nada.

Gustavo era de los que siempre le echaban ganas, a pesar de sus problemas de salud. Cada semana o cada 15 días tenía que ir al IMSS a internarse durante uno o 2 días y siempre lo recordaremos como alguien que se esforzó, comentó, por su parte, Carlos Soto Bernal, maestro de Álgebra lineal y Cálculo Integral

Por su parte, el doctor Edgar Lánz, director de la institución, externó sus condolencias a familiares del estudiante. Es una pérdida muy lamentable, dijo, al tiempo que señaló que el ITG apoyará a la familia con el seguro que se le otorga a través de una aseguradora.

Comentó también que Gustavo fue uno de los estudiantes que se vio favorecido con la beca alimenticia que se otorga a estudiantes de escasos recursos.

QUISO SER PILOTO

Litzia Chávez, prima de Gustavo, expresó que él era “un muchacho muy ocurrente, siempre andaba haciendo ocurrencias, él siempre quiso ser piloto, pero nunca pudo porque era daltónico. Pero él quería ser grande.

Gustavo Delgado Chávez nació el 18 noviembre de 1996, y era hijo de la señora Hilda Lorena Chávez Aguirre. Tenía 2 hermanas: Esmeralda y Julissa Delgado Chávez. A ellas, así como al resto de su familia, la comunidad del ITG envía sus más sentidas condolencias.