Le gana impotencia a médico y se quiebra su voz en conferencia.

Ciudad Obregón, Sonora.- El doctor Nelson Ibarra Páez, director de Salud Municipal, ya no pudo más y su voz se quebró en llanto al hablar en la conferencia de prensa de este día, ende se dieron a conocer las acciones que se implantarán en el Municipio de Cajeme para frenar los contagios del COVID-19.

El doctor Ibarra participó en este evento, acompañado de Francisco Mendoza, de Protección Civil, y el secretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro.

Se notificó que se reforzará el operativo para restringir la movilidad de personas y vehículos no esenciales, entre otras medidas al anunciarse la Fase 3 de esta epidemia.

Cuando llegó el turno al doctor Nelson Ibarra Páez, hubo que suspender en tres ocasiones por algunos segundos su intervención, visiblemente conmovido por las situaciones que le ha tocado vivir.

“Además de en esta actividad, laboro en instituciones de salud hospitalarias y me percato del panorama y la situación que atraviesan los pacientes expuestos a este virus, no es nada alentador, y a nadie nos gustaría ver a un familiar batallar tanto por no alcanzar a respirar, les pido se concienticen y hagan caso, ahorita que todavía hay tiempo”.