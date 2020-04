Policía ataca a manifestantes, hiere a una niña y mata a un joven por violar el "Toque de Queda".

Somalia.- Un grupo de personas se manifestó para denunciar que un elemento de la Policía nacional hirió a una niña y asesinado a un joven por supuestamente haber violado el “Toque de Queda” en Somalia.

El gobierno somalí decretó toque de queda para todos sus habitantes como medida para frenar la propagación del covid-19.

De acuerdo a información de algunos medios locales, las víctimas se encontraban sentadas a las afueras del Ministerio de correos cuando fueron atacados por los uniformados.

Los hechos han provocado indignación entre los habitantes quienes se manifestaron quemando algunos objetos en forma de protesta.

Cabe señalar que no es la primera ocasión que el ejército somalí se ve envuelto en situaciones como esta. Los manifestantes critican que constantemente se han violado los derechos humanos dentro de las medidas restrictivas de la emergencia sanitaria.

Somalia ha registrado hasta el momento 328 personas confirmadas y 16 personas muertas de covid-19, informó la Universidad de Johns Hopkins.

Bonfire just on the main road outside #NISA HQ in #Mogadishu with angry people chanting "No police".

A young man and a woman were shot dead by the police in Bondhere for not adhering the extended night curfew. #Somalia #Ramadan pic.twitter.com/56iPuewErB

— Abdalle Ahmed Mumin (@Cabdalleaxmed) April 24, 2020