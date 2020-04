Comediante Leo Apodaca no fue detenido y aclara su paseo en yate

Guaymas, Sonora.- Luego de que el comediante guaymense Leo Apodaca iniciara una transmisión en vivo, a bordo de una embarcación de placer, donde invitaba a la ciudadanía a salir de sus casas y disfrutar de las bellezas naturales que ofrece el Mar de Cortez, el comediante da su versión y agradace a sus seguifores por su apoyo.

LEO APODACA:

“Buenas tardes a los ciudadanos de Guaymas, estuve en playas del puerto donde realicé una trasmisión en vivo con el fin de presumir las bellas playas y paisajes que cuenta nuestro Guaymas, en dicha trasmisión invito a la gente que se quede en casa, que despues que pase la contingencia podran disfrutar de todo eso, tengo amistades que viven fuera y mediante un video invito que visiten estos mares, realizando un apoyo al turismo, ya que hoy mas que nunca se necesita , no olvidemos que hay empleos y famiilias que dependen de esto, hay algunos negocios, hoteles que estan cerrando y otros por cerrar”.

“Me llegan mensajes, llamadas, que SARA VALLE mando por mi, entre otras cosas, no entrare en detalles sobre eso, solo dire a donde debés mandar vigilancia te negaste, sabiendo que una familia que estan cuarentena y con COVID-19 esta saliendo a la calle, ahora la pregunta es, si tanto te importa el bienestar de los ciudadanos del puerto, ¿por qué no mandaste una unidad de apoyo? y otra ¿Tu que haz hecho por el turismo?

Yo mire una foto reciente donde ibas en un carro con 4 personas en total, sin cubre bocas, la pregunta es ¿Qué no son 2 personas por automóvil y una es en la Parte delantera y otra parte trasera? Asi no se vale, ve poniendo el ejemplo. No por ser Autoridad vas hacer y deshacer.

Asi se vive la triste realidad en mi Guaymas, sin mensionar las multas que quieren aplicar, aqui hago un llamado al Diputado Heriberto Aguilar el cual dijo que eso no era lo correcto.

A mi seguidores le digo gracias por estar al pendiente, estoy bien ya me dirijo a Ciudad Obregón.