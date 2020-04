‘Corren’ a enfermero del departamento que rentaba porque dueña teme ser contagiada

Hermosillo, Sonora.- Los actos de discriminación siguen dándose en contra de trabajadores del Sector Salud, tanto de público como privado, y en esta capital ocurrió un hecho más que causa indignación, cuando un enfermero de profesión tendrá que desocupar el departamento que ocupaba, luego de que la dueña le dijo que temer contagio de COVID-19.

Iván es un nombre, de 27 años de edad, es originario del Estado de Chihuahua, pero desde el 2014 se trasladó a Hermosillo a estudiar su Licenciatura en Enfermería, para luego ejercer la misma, tanto en el sector público, como privado.

En enero alquiló un departamento, el cual estuvo ocupando normalmente; se encuentra en la parte superior de la vivienda de la propietaria, con acceso totalmente independiente, de ahí que no hay contacto con la dueña del lugar – una mujer de la tercera edad – y las hijas de ella.

El caso es que ayer, para su sorpresa, le pidió que le desocupara el departamento, dado el trabajo que desarrolla y que por lo mismo ella teme que la pueda contagiar de coronavirus.

“Amigos de Hermosillo, hoy me acaban de correr del departamento donde me rentaban, por ser enfermero. Ahora ser enfermero está mal”, escribió Iván en redes sociales.

De esta manera, el profesionista de la salud tiene solo tres días para encontrar dónde vivir.

Dijo que la duela del departamento “ayer me escribió un mensaje en la noche, donde decía que quería hablar conmigo, y dijo que ya no me iba a poder seguir rentando, porque yo estoy en contacto con pacientes con coronavirus y que ella no se quiere poner en riesgo”.