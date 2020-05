Despiden sin liquidación a 20 empleados del Restaurant Lockers por Contingencia Sanitaria.

Guaymas, Sonora.- En una clara afrenta a las disposiciones legales y aprovechándose de la situación económica de sus empleados, alrededores de una veintena de empleados del Restaurant Lockers, situado en la plaza comercial “1”, fueron obligados a que firmaran su renuncia “voluntaria” para poder recibir un cheque por 800 pesos del pago semanal.

El citado negocio es operado también por el propietario del restaurant Los Arbolitos de Cajeme, de ahí que se utilizó la misma técnica para deshacerse de su plantilla de trabajadores, en medio de esta crisis generada por la contingencia sanitaria del COVID-19.

Esperaron a que se venciera el pago semanal para que los trabajadores, que estaban sin laborar desde hace cuatro semanas, acudieran al lugar a exigir la cobertura salarial que habían convenido.

La respuesta fue la misma que en Los Arbolitos de Cajeme: Quieres tus 800 pesos, firma primero la renuncia voluntaria y te pagamos.

“Nos dieron un cheque con un sueldo de 800 pesos, a todos los empleados nos corrieron, de todas las áreas, aproximadamente 20 empleados”, nos escribe uno de los afectados.

“A los que no firmaron no les pagarían ni un centavo, aprovechándose de las necesidades de los trabajadores, algunos tienen bebés, no hubo la liquidación de ley, solo esos 800 pesos”, refiere.

El argumento fue que no había dinero para liquidarlos, “ahí está el cheque, si lo quieren, o háganle como quieran”, les dijeron.