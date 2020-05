Reprueba gobierno a plantas que anunciaron reanudarán actividades mañana lunes en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Está noche el Secretario de Salud del Estado de Sonora, Enrique Claussen, arremetió contra el presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Sonora Index, Gerardo Vázquez Falcón, después de que anunciara que a partir del lunes 11 de mayo abrirán 180 plantas maquiladoras, en su mayoría del sector automotriz.

Claussen Iberri cuestionó que justo el día de ayer que informaron que de acuerdo a la comunidad científica sonorense, las próximas semanas serian cruciales para detener la pandemia del Covid-19.

“Index decide porque es su decisión, no hacer caso a estas recomendaciones y exponer a sus trabajadores y familias a posibles contagios, su postura contrasta enormemente con la actitud verdaderamente responsable de empresarios de otros sectores de la economía, que también ya quieren abrir, pero si tienen consciencia y han decidido proteger a sus trabajadores al atender a la inteligencia de la ciencia”, asevero el secretario.

“Con todo el respeto y reconocimiento que me merece esta importante industria y lo vital que es su participación en la economía de sonora, espero equivocarme y que nunca o ocurre al decir que en lugar de abrir 180 planta, fueron 180 funerarias” dijo.

“Vuelto a repetir sobre advertencia no hay engaño, aquí se está jugando con fuego, claro que entendemos su situación y la de todos los empresarios de Sonora, pequeños medianos y grandes que se han visto afectados por esta pandemia, pero la obligación de todos en este momento es la de continuar siendo solidarios con sus trabajadores, como lo están haciendo muchos empresarios sonorenses, quienes si han entendido que lo peor de la pandemia está por venir”, remarcó el Secretario de Salud.

“Yo no puedo quedarme callado sin decirles lo que va a pasar, y me responsabilidad como secretario de salud, es atender a todos los contagios, mientras la capacidad de los hospitales no se vea rebasada”.

“Abrir el 11 de mayo es contagiar a más gente y contagiar a más gente es abrir la puerta a mas muertes, muertes que en esta caso tendrán nombre y apellido, el nombre y apellido de quienes decidieron abrir en el periodo de mayor contagio”.

“Es fundamental la aportación que Index a hecho al desarrollo económico de sonora, espero que no quiera ser recordada por haber disparado el crecimiento de la pandemia, entiendo que la salud económica de sonora también es importante, y nadie quiere verla llegar a la sala de cuidado intensivos, entiendo que el sector empresarial es fundamental para la salud financiera del estado y soy el primero en reconocer sus sacrificios, pero ene estos momento no estamos para andar jugando a las vencidas y demostrar quien tiene mas fuerza o de que lado esta la razón, al contrario estamos para unir esfuerzos, para trabajar unidos y en armonio entre lo publico y lo privado para salir adelante a eta pandemia”

Por favor no abras la puerta a mas contagios ayúdame a ayudarte, deja a tus trabajadores en casa y salva sus vidas, quédate en casa cada vez falta menos para estar todos juntos, finalizó el funcionario.