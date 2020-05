No respetan sana distancia en camiones ruta Guaymas Norte.

Guaymas, Norte.- Algunos operadores de la ruta Guaymas Norte no están interviniendo en nada para obligar al pasaje a guardar la sana distancia y otras medidas dictadas por las autoridades, en virtud de la actual contingencia sanitaria por el COVID-19, lo que genera inconformidad entre usuarios que sí cuidan su salud.

Un usuario nos escribe: “Soy Guillermo, radico en el fraccionamiento Misioneros y por razón de trabajo hago uso de unidades del transporte público, pero se me hace injusto que no se guarde la sana distancia, que solo vaya un pasajero por cada dos asientos”.

Y sigue: “Hoy me subí el ruta Guaymas Norte y me percaté que al chofer ‘le valía’ donde se sentaran los pasajeros, pero al llegar al filtro, entonces sí les dijo que se separaran, pero ni ahí revisaron la unidad, por eso hacen lo que quieren; si ellos no quien cuidarse, pues ahí se la echan, pero los que sí nos cuidamos, deben de respetarnos”, puntualizó.