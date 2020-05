Buscan postergar festejo el "Día de las Madres" para el 10 de Octubre.

Ciudad de México.- El Día de la Madres el próximo 10 de mayo llegara con el país inmerso en la curva más alta de contagios por el covid-19, por lo que se celebrará sin abrazos, ni flores, ni salidas a comer, lo que provocará pérdidas en el sector comercial y de servicios de hasta de 36 mil millones de pesos.

En entrevista con, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a través del presidente de las Cadenas de Restaurantes, Germán González, reconoció que el Día de las Madres es la mejor fecha del año para sus agremiados.

Cada 10 de mayo en México, las ventas se elevan hasta 300 por ciento, con una derrama a nivel nacional de mil 500 millones de pesos.

Este año, reconoce el directivo con tristeza, la caída de las ventas en el sector formal alcanza 90 por ciento, tendencia que se repetirá el 10 de mayo, cuando la única alternativa recomendada será que las familias compren comida para llevar, enviar flores o hacer una teleconferencia familiar, y por ello la idea es reagendar la fecha.

“Nadie en su sano juicio llevará a su mamá a comer a un restaurante, menos buscará reunir a la familia, por ello, estamos planeando relanzar el 10 de mayo, un Día de las Madres diferente, y proponemos el ´10 del 10´, es decir, posponer por salud la celebración pero celebrar el 10 de octubre”, propuso el directivo.

Y es que según el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, la única alternativa para la fecha será el comercio electrónico que espera elevar sus ventas entre 15 y 20 por ciento y captar unos 12 mil millones de pesos por ventas en ropa, joyería, relojes, accesorios, flores, artículos electrónicos y hasta comida para llevar.

El organismo estima que el comercio y servicios perderán 80 por ciento de sus ventas, equivalentes a 36 mil millones de pesos que se registraron en 2019. Por tanto, el impacto será muy fuerte, dado que este año se tenían estimaciones de un mayor consumo en restaurantes, regalos, flores y viajes.

Limitan acceso a panteones, restaurantes y florerías

Para evitar aglomeraciones con motivo del Día de las Madres, autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza decidieron que el principal mercado de flores de la capital, el de Jamaica, cerrará a partir del próximo jueves 7 y hasta el 17 de mayo.

Más allá, en algunos estados como San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Prevención y Riesgos Sanitarios anunció que se endurecerán las medidas por ser esta semana la de mayor contagio, para limitar acceso a panteones, florerías y restaurantes, solo podrán vender “comida para llevar”.

Mientras que en el estado de Nuevo León, el gobierno ordenó cerrar las pastelerías “porque no debe haber festejo”.

Así lo entiende también la señora Gloria Reyes, viuda, madre de familia, que tiene una pequeña fábrica de telas, con cinco hijos, cuatro nietos, y que sólo vive con su hija y yerno.

“Mis nietos están con sus papás, no los veo desde marzo, sé que no habrá festejo del 10 de mayo cuando me traen mariachi y hacemos una comida para todos, pero no importa, queremos que nadie se enferme y festejar después, aunque no sea Día de las Madres”.

Por ello, reiteró el directivo de la Canirac, Germán González, se debe relanzar la fecha para el “10 de 10” y por ahora, hacer reuniones virtuales, videollamadas, pedir comida para llevar a un restaurante, ver una película, “cuidarnos ahora para celebrar después”.