Pescadores no tienen ni para comer ante paro de labores por Covid-19.

Empalme, Sonora.- Los trabajadores del mar simple y sencillamente ya no ‘hallan la puerta’ con la situación que se presenta ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, porque no tienen ni para comer; la actividad pesquera está prácticamente muerta y no obtienen ingresos para sobrevivir.

El presidente de la Cooperativa Pesquera ‘Empalme – Guaymas’, Sergio Maldonado Ruiz, aseguró que ni captura de escama se ha dado en las últimas semanas, lo que ha empeorado la situación.

“Todo se está juntando, pero a la inversa, en lo negativo, porque no hay pesca, y por lo tanto no hay dinero en el sector pesquero, que enfrenta hoy en día una situación que jamás se imaginó que ocurriera”, expresó el líder pesquero.

Dijo que quienes se aventuran a la captura de escama a final de cuentas registran pérdidas, porque en realidad con lo que sacan no obtienen ni para gastos de combustible, mucho menos para llevar a casa para que puedan comer sus familias.

Comentó que la especie que prevalece es la ‘lisa’ y el ‘chano’, pero hay muy poco producto, aparte que ese producto se vende muy barato, de tal manera que es muy poca o nada la utilidad que se obtiene.

Hizo un llamado a las autoridades a implementar un programa emergente de apoyo para el sector pesquero de bahía, porque de lo contrario la situación se va a poner peor.