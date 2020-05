¡Indignate! Mujer agarra de costal de boxeo a su propio perro (VIDEO).

Estados Unidos.- Las autoridades norteamericanas se encuentran investigando a una mujer que se grabó mientras practicaba box golpeando a su indefenso perro, las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales.

El violento caso de crueldad animal se registró el estado de Idaho, lugar de residencia de la desalmada mujer, misma que después de golpear a su perro en la cara expresa su satisfacción.

“Lo he golpeado tan fuerte que lo he sentido”, se escucha claramente decir a la mujer después de darle una serie de golpes al pobre animalito.

La publicación del vídeo generó tanta indignación que incluso una organización defensora de los animales tomó cartas en el asunto.

Boise, Idaho…

I want to know this girls name. Who the fuck punches a dog in the face like that? Retweet this until we find out who she is. I ain’t gonna let this shit go unnoticed pic.twitter.com/xmTZWO2T1l

— Brown Shuga (@brownnshugaaa) May 4, 2020