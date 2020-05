Desafían maquiladoras el llamado del Estado ante COVID-19

Empalme, Sonora.- Bajo el argumento de que ya finalizó el convenio celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora para mantener inactivos a los empleados con el 60 por ciento de sus salarios, varias plantas del completo Maquilas Tetakawi de Guaymas y Empalme están llamando a su base laboral para que se presenten este próximo lunes.

Para ejemplo está la planta US Unlimited Services, que a través de su oficina de Recursos Humanos está localizando a sus trabajadores para que se presenten a los turnos determinados.

El temor de los empleados maquileros es que justo se está en pleno “pico” de contagios por COVID-19, lo que los coloca entre la espada y la pared, es decir, entre presentarse a laborar o perder su empleo.

Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora guarda un silencio, que los agremiados interpretan de complicidad con la empresa.

“Me hablaron de mi planta US Unlimited Services, diciendo que me tengo que presentar el lunes, porque ya se acabó el convenio con el Sindicato y Maquilas del 60% y que si no voy me pueden dar permiso, pero sin goce de sueldo”, nos escribe uno de los operadores de producción.

Y agrega: “Nos dicen que ya no hay peligro de regresar a trabajar todos, aun cuando seamos más de medio centenar de empleados en un área, sin guardar la sana distancia”, finaliza.