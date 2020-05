En pie de lucha Guerreras Buscadoras de Sonora por sus seres queridos.

Empalme, Sonora.- Este domingo, en que se celebra el Día de las Madres, María Teresa Valadez Kinijara encabezó una transmisión en vivo en la página oficial del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, para enviar un emotivo mensaje a las integrantes de esta agrupación y de otras que tienen fines similares: Encontrara sus seres queridos.

Es por ello que reproducimos parte de este mensaje:

“Buenos días a todos de parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora; quisiéramos decirles que les deseamos muchas felicidades, pero como Ustedes saben, para muchas madres no hay qué hacer el día de hoy, a pesar de que somos muchas que tenemos a algún familiar desaparecido”.

“En mi caso soy hermana de un desaparecido (Fernando), y como yo, habemos muchas hermanas, esposas, hijas que buscamos a nuestros seres queridos; valoro la fuerza de mis compañeras que son madres, me duele ver el sufrimiento de ellas y me duele también no poder encontrarlos a todos”.

“Este 10 de mayo es diferente porque la pandemia (COVID-19) no nos deja salir a la calle, no nos deja abrazarnos, pero somos más los que tenemos la necesidad de manifestarnos”.

“Este año fue diferente, este año no hay color, no hay colectivos distintos, todos somos uno solo, no importa la camiseta, no importa el logotipo, no importa de qué Estado seas, todos debemos unirnos, de estar juntos y apoyarnos”.

“Es muy triste, yo no tengo ahorita el privilegio de estar junto a mi madre y sé que lo que ella está pasando es muy triste, porque ella solo quisiera tener a mi hermano con ella, y yo la apoyo, así como apoyamos a todos en cualquier colectivo, en cualquier ciudad, en cualquier parte del país y parte de Centroamérica”.

“Hasta cuándo vamos a estar aquí sin encontrarlos, ¿hasta cuándo?”.

“Desde las ocho de la mañana por parte del movimiento por nuestros desaparecidos se inició una campaña digital por nuestros corazones en marcha, esta es la forma de compartir, de marchar virtualmente, acompañar a todas las mamás, a todas las mujeres y hombres también, hermanos, padres, hijos, tíos que siempre apoyan la causa”.