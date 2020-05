Muere 3 personas por Covid-19 en Sonora y 58 casos nuevos para un total de 744 infectados

Información actualizada sobre casos de COVID-19. Etapa crítica de contagios por favor #QuédateEnCasaObligatorio Hermosillo 13 Mayo 2020

