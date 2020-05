Empleado de Abarrey en Guaymas es sospechoso de Covid-19.

Pese a que se sospecha que tiene Coronavirus, la empresa Abarrey obligó a un empleado a seguir trabajando, esto sin importar que hace contacto con decenas de personas todos los días.

Guaymas, Sonora.- Un caso más de Coronavirus pudiese presentarse en Guaymas, en esta ocasión se trata de un empleado de Abarrey, quien despacha carnes y tiene contacto con cientos de personas todos los días, así lo informó un trabajador de la antes mencionada empresa.

“Mi compañero convivió con una persona que estaba propensa al Coronavirus, el día de ayer 13 de mayo, él se enteró que tenía Coronavirus y dio aviso a los gerentes, quienes le pidieron hacerse una prueba en el seguro”, comentó el empleado de Abarrey.

Sin embargo, los encargados de despacho de Abarrey Guaymas solicitaron al posible infectado regresar a trabajar en lo que llegan los resultados de los estudios.

“Le dijeron al gerente de la tienda que no pasaba nada, que no entráramos en pánico, que no sabíamos si en realidad mi compañero estaba contagiado ni nada, que se hiciera los estudios y que regresara a trabajar a la tienda en lo que estaban los resultados, le comentaron que el posible contagiado podía estar limpiando los pisos o la bodega, pero que no tuviera contacto con las carnes ni nada comestible”, aseguró.

En la queja que se envió vía inbox a OPINIÓN SONORA, se pide a la cadena comercial Abarrey poner atención a esa situación, pues si el muchacho realmente está infectado existe la posibilidad de que sus compañeros de trabajo también lo estén.