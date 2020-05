Familiares de mujer con cáncer terminal temen que lo hagan pasar como positivo por Covid-19.

Ciudad Obregón, Sonora.- Bajo el argumento que hay paciente internados con COVID-19, el Hospital Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cajeme, cerraron toda comunicación con familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados, lo que ha despertado una gran inconformidad.

Reunidos en el exterior del área de Urgencias, los familiares dicen que ya tienen varios días esperando les den la información sobre el estado de salud que guardan sus seres queridos.

Indican algunos de ellos que ya tienen siete días que no les dan razón alguna, “se entienden que no permitan el acceso por la contingencia sanitaria, opero están violentando nuestro derecho a ser informados sobre nuestros pacientes”, dijo una dama, cuya madre lleva tres días hospitalizada para unos estudios, ya que padece cáncer terminal y teme la hagan pasar como infectada de Covid-19 y no puedan despedirse.

Y añade que “nos dicen que a fulana hora nos van a dar la información, a través de una bocina, pero no lo hacen, estamos desesperados; le preguntamos al guardia y nos contesta de mala manera, que él no sabe nada”.

Otra de las familiares inconformes nos dice: “Trajimos a mi hermana de Guaymas para unos estudios, porque estaba acumulando agua en sus pulmones, registraron su admisión, solo supimos de ella a su ingreso, y de ahí en adelante nada”.

Exigieron a la dirección de este hospital que abra un canal de información, para estar al tanto con el estado de salud de sus familiares hospitalizados.