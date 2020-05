VIDEO: Doctora se reencuentra con su hijo después de un intensa labor en el hospital por dos meses

View this post on Instagram

(Uniontown, Ohio): Leilani Williams LeMonier surprised her kids May 11 after 6 weeks away in New York fighting COVID19 as a paramedic. 👏🏼👏🏼 🎥: Tim Ripper Owens Esta madre sorprendió a sus hijos en su hogar en Ohio este pasado mayo 11 después de haber trabajado en NY donde trataba como médica pacientes con COVID. Miren la emotiva reunión.