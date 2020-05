Guaymense pide apoyo a la gobernadora para pagar el recibo de la luz.

Guaymas, Sonora.- El caso de Jesús, un hombre trabajador, buen esposo y padre de familia, es el caso de miles de ciudadanos que se enfrentan a una situación económica desesperante, en medio de la actual contingencia sanitaria derivara del coronavirus (COVID-19), que lo ha dejado con ingresos sumamente reducidos.

Expone que la empresa donde labora fue clasificada como no esencial y por esa razón fue puesto inactivo, con el 60% de su salario, pero con todas las obligaciones normales en cuanto a alimentación, servicios y pago de deudas, que aunque menores, reducen su paga semanal de 900 pesos.

Le acaba de llegar un recibió “cargado” ($1,991) de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por esa razón se decidió a hacer una solicitud pública a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por considerar que su caso es muy similar al de miles de trabajadores, y dice así:

“Gobernadora: Soy padre de familia, mi esposa no trabaja, tengo dos meses sin estar trabajando y ganando el 60% de mi salario; he respetado todas las indicaciones del Gobierno Federal, pero dígame usted si cree que es justo que nos hagan esto, que ¿con 900 pesos que estoy ganando a la semana podré pagar el recibo de luz? Y sumando que tengo que comprar comida, pagar agua, subsistir pagos extras de deudas que tengo, mínimas, pero las tengo, ¿usted cree que es justo que nos hagan esto?”.

“Estos empresarios que en vez de ver por nosotros en esta etapa de pandemia, donde no seré el único con este problema, seremos miles de sonorenses que tendremos está situación, no es justo que no tengamos ningún apoyo en esto por parte del Gobierno Federal o Estatal”.

Y para concluir señala: “Por favor gobernadora, le pido apoyo para poder pagar esto, no le pido que me lo pague, sino una ayuda de cómo voy a pagar 2 mil pesos de luz, si gano 900 pesos”.