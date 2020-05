Empalme no baja la guardia ante Covid-19; mantiene medidas preventivas.

Empalme.- Porque en estos momentos la pandemia en el país se encuentra la fase más crítica de contagios, Empalme no baja la guardia ante el Covid-19 y mantiene en marcha todas las medidas y protocolos de seguridad para prevenir que la población contraiga el virus.

Además, ya se confirmó el primer caso en esta ciudad, por lo que con mayor razón las medidas se mantienen vigentes, con el llamado a la población a mantenerse en casa y asumir las recomendaciones que se hacen para evitar contagiarse.

En reunión de trabajo y análisis que sostuvo esta mañana con representantes de diversas dependencias municipales y estatales, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Ignacio Martínez Cota, refrendó un llamado a la comunidad empalmense a no tomar esta situación a la ligera y tomar las debidas precauciones.

“El alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma nos ha instruido a continuar con las medidas, y de ser posible intensificarlas, porque en ello va la salud de los empalmenses”, manifestó.

Advirtió que la fase 3 es la más crítica, es cuando está más alto el índice de contagios, “y desafortunadamente Empalme ya no está libre de esta enfermedad, pues se confirmó el primer caso, y ello puede desencadenar muchos más”.

Pidió a la población a mantenerse en casa, porque hasta ahora es la mejor forma de prevenir un contagio; las personas que en estos momentos andan en la calle, mañana podrían ser las que estén hospitalizadas conectadas a un respirador, y peor aún, que colapsen la capacidad hospitalaria.

Martínez Cota hizo énfasis que aún no se permite la apertura de negocios considerados no esenciales, y aquellos que operan y se dedican a la venta de alimento preparado, solo puede vender para llevar, no para que el cliente coma en el lugar, además que solo se mantiene el acceso a la ciudad por la colonia Bellavista.

Presentes en la reunión estuvieron los regidores Leticia Guadalupe Castro Rodríguez y Gabriel Romero Miranda; el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Javier Ibarra González; el comisario en jefe de la Policía Preventiva Municipal, Luis Alberto Taylor, y Karelia Lozano, en representación de Coesprisson.