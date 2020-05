Recomiendan extender calendario escolar hasta normalizar clases presenciales.

Ciudad de México.- Las clases presenciales se normalizarán hasta que haya las condiciones de salud pertinentes, dijo Esteban Moctezuma, secretario de la SEP, publica Radio Fórmula.

Explicó, en entrevista para el noticiero “Despierta”, que no hay una fecha determinada para volver a las aulas educativas, pues la pandemia del coronavirus no es homogénea en todo el país.

“No hay una nueva fecha (para el regreso a clases presenciales). Por la evolución de la propia epidemia, vemos que no es homogénea en todo el país. Y lo que quedamos con la Secretaría de Salud, es que lo que buscamos son condiciones de seguridad y salud, para regresar”, explicó.

Dichas condiciones, señaló, se dan cuando un municipio o estado se encuentre en semáforo verde; sin embargo, cada entidad está en su derecho de tomar la decisión de no regresar a clases aunque esto sea así.

“Mientras no esté en verde un lugar, la Secretaría de Salud no va a levantar las restricciones sanitarias y al no levantarlas, no regresamos a clases. Queremos buscar la seguridad de las niñas y los niños”, declaró.

Por otra parte, manifestó que la SEP está recomendado que, antes de cerrar el ciclo escolar haya un periodo presencial; es decir, que los alumnos regresen a las aulas a concluir el ciclo escolar 2019-2020, aunque sea necesario recorrer el calendario escolar.

“(Los alumnos) no regresarían al siguiente ciclo escolar, sino a finalizar este ciclo escolar, aunque tengamos que recorrer el calendario 2019-2020”, dijo.