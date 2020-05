Jovencitas son sorprendidas por sus padres quienes les organizaron una “mini graduación”

Monterrey, N.L.- Por la pandemia del Coronavirus muchos estudiantes que estaban en el último semestre de su carrera no podrán celebrar su graduación como cualquier otro alumno lo ha hecho hasta el inicio de la contingencia.

Unas escuelas ofrecen ceremonias virtuales y otras de plano no se han preocupado por la situación; pero cuando se trata de ingenio los mexicanos nunca fallan.

Tal es el caso de estas chicas regias , que sus padres les organizaron una “graduación” donde les llevaron un mini escenario, togas y birretes para que por lo menos tengan una foto del recuerdo.

A través de Twitter una persona, un poco molesta por la acción, compartió las fotos de las chicas arriba de la estructura y puso: “Dios santo ya extínguenos por favor”.

Pero los comentarios fueron más positivos que negativos y felicitaron la creatividad de los familiares

“Vean la cara de felicidad de todas cuando vieron la sorpresaaa, jajaja neta que si esto les molesta los del problema son ustedes”.

“La neta si se me hace un detalle, osea a lo mejor cada quien lo ve a su parecer pero imagínate salir de tu carrera o prepa no importa y que no tengas graduación, nisiquiera una foto como lo merecías por tanto esfuerzo durante varios años”, se lee en los comentarios.

Danny Villarreal una de las graduadas subió el especial momento en su cuenta de TikTok, en esta grabación se logra ver a personas armando la escena, una niña sosteniendo una lona con la leyenda “Class of 2020” y cuando las jóvenes se encuentran con la sorpresa al exterior de su casa.

De acuerdo con sus perfiles, todas son estudiantes de la UDEM.

Información por ABC