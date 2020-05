La necesidad hace salir de casa a pareja de adultos mayores

Guaymas, Sonora.- Una pareja de adultos mayores, que se habían mantenido en casa, atendiendo la cuarentena debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, llegó al límite de sus reservas económicas y – aun poniendo el riesgo su salud – tuvo que salir a la calle para buscar la manera de allegarse recursos.

No proporcionaron sus nombres, no buscan popularidad, no tampoco limosnas, se instalaron en el exterior del Súper del Norte, en avenida Serdán, entre calles 19 y 20, para cambiar alcancías por comestibles.

De esta manera están surtiendo su despensa “para aguantar otro ratito”, pero ello va en riesgo de su salud. Solo que no les quedaba de otra, nunca les llegó una despensa a casa.

Así es que si Usted, amigo lector, se cruza con esta pareja de adultos mayores, bríndeles su apoyo, con poco o mucho, a ellos les servirá enormemente.