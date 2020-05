Se aplana curva del COVID-19 en México, asegura AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los hospitales del Sector Salud no serán rebasados en su capacidad, al reconocer que las acciones emprendidas en base a las recomendaciones de científicos mexicanos llevaron a aplanar la curva de contagios de COVID-19.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano dijo que a pesar de que han crecido en el número de fallecidos y de casos de contagio, ha funcionado el comportamiento de los mexicanos en esta pandemia.

Cuestionado sobre el segundo día consecutivo con un reporte de más de 400 decesos en un día, dijo que “lo más importante de todo es que a pesar del sufrimiento de las pérdidas de vidas humanas, hemos podido evitar un desbordamiento de los hospitales”.

El transcurso de la pandemia va conforme a lo proyectado por los especialistas y los matemáticos, “nos ayudó mucho que funcionó la estrategia de los médicos de los científicos mexicanos, de aplanar la curva, porque si no se hubieren tomado las medidas de la sana distancia y no nos hubiese ayudado la gente, como nos ha estado ayudando se hubiese desbordado por completo la pandemia y no íbamos a tener forma de atender a enfermos y salvar vidas”, expuso.

Es de mal gusto comparar el número de fallecidos con otros países, debido a que “las realidades de cada nación son distintas, así como el número de habitantes”, aseguró.