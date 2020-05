Bebé recién nacida sobrevive al ataque a un hospital; recibió 2 disparos

Kabul.- En medio del caos y la tragedia de un ataque a un hospital de Kabul, Afganistán, una bebé se convirtió en sobreviviente.

El ataque en una sala de maternidad dejó a 24 personas muertas, incluyendo a 16 madres. Una de las víctimas fue la madre de Amina, una recién nacida que recibió dos balazos en la pierna.

Los médicos pensaron que tendrían que amputarle la pierna, pero lograron salvarla y tienen la esperanza de que un día pueda caminar.

“Por favor no. Es huérfana de madre y tendrá un futuro difícil. Si no sobrevive es el destino, pero por favor no ampute”, dijo su padre a los médicos.

Su padre, testigo de la tragedia, habló con la BBC sobre la pérdida de su esposa y la supervivencia de su hija.

“El atacante llegó hasta la sala de maternidad y empezó a matar madres y recién nacidos”, explicó el padre de la pequeña a la BBC, quén fue testigo del terrible hecho.

“Entré y vi gente tirada en los pisos y corredores, había ancianas también acribilladas. Encontré a mi esposa en el suelo abrazando a Amina. A mi esposa le dispararon en el corazón y en la pierna detalló”.

Amina acababa de nacer cuando atacaron el hospital.

