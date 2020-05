Exigen JUSTICIA para joven universitaria violada y asesinada

Tepic, Nayarit.- Diana Carolina Raygoza Montes era una joven estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, que solo le permitieron vivir 21 años, pues un sujeto – por el momento no identificado – le arrebató la vida cuando ella se encontraba sola en su vivienda; hoy la sociedad nayarita exige justicia y severo castigo al autor de este crimen.

Diana Carolina fue encontrada apuñalada y con signos de ataque sexual en su casa, noticia que al difundirse causó conmoción en la sociedad y surgió solo un reclamo a las autoridades: Justicia.

Ella, días antes, publicó en redes sociales el acoso de que había sido víctima y la necesidad de que las autoridades establecieran un mayor orden en este sentido.

Así publicó: “El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que él me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomodidad que sentí”.

Diana Carolina – según el decir de sus vecinos – tenía sola varios días en la casa y ello facilitó la acción del asesino.

La Fiscalía General de Justicia del Estado trabaja intensamente en el esclarecimiento de este crimen.