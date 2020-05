Anuncia López Obrador giras de trabajo con su sana distancia

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina de este martes que realizará a partir de la próxima semana dos giras de trabajo por el país, la primera en el Sureste mexicano y la segunda por el Norte del país, a fin de sostener diversas reuniones, dar el banderazo de obras y supervisar otras en proceso.

Tentativamente el martes iniciaría en Cancún, Quintana Roo, donde viajaría vía aérea y utilizaría cubre-bocas en caso de que la aerolínea lo exija, siempre conservando la sana distancia.

“Los médicos me están encomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera”, comentó el mandatario mexicano, pues su regreso a la Ciudad de México sería el domingo por carretera.

Agregó que “es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el País, porque todas las regiones son México. Si estoy aquí cuidándome puedo también estar en cualquier estado cuidándome, aprovecho para ver cosas”.

Desde los puntos de visita continuará con sus conferencias de prensa matutinas, además dará el banderazo de inicio de dos tramos de la obra del Tren Maya, supervisará obras en refinerías, entre otras acciones.

El mandatario mexicano regresará a la Ciudad de México para despachar la siguiente semana desde Palacio Nacional y la tercera semana de junio saldrá a gira por el Norte del país.