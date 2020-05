VIDEO: Arresto administrativo para mujer que enfrentó a oficial del SAT en Nogales

#VIDEO: Un trabajadora de la Aduana propina una cachetada a una mujer en #Nogales, #Sonora…

#VIDEO: Una trabajadora de la Aduana propina una cachetada a una mujer en #Nogales, #Sonora…Circula en redes sociales la grabación donde una mujer quien se desempeña como oficial de la Aduana de México discute con otra fémina para luego propinarle una cachetada y originarse una pelea.Los hechos fueron captados en la Aduana de #Nogales, #Sonora y por el momento se desconocen las causas que originario la riña, así como las consecuencias que tendrán estas acciones en contra de la oficial aduanera.

