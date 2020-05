VIDEO: Emboscan a elementos de la Guardia Nacional en el Valle de Guaymas-Empalme

🛑¡DE ÚLTIMA HORA!🛑Grupo de sicarios embosca a elementos de la Guardia Nacional en el poblado Morelos "La Atravezada" de #Empalme, en estos momentos están pidiendo apoyo, ya que se registra un enfrentamiento a balazos.En unos momentos mayor información en Opinión Sonora

