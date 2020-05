La de siempre: La empresa ‘Súper del Norte’ no quiere entregar utilidades a sus trabajadores

Guaymas, Sonora.- Como sucede todos los años, en Súper del Norte, donde utilizan el slogan “Te alcanza porque te alcanza”, no les alcanza para repartir el 10 por ciento de las utilidades que se generan año con año y que por ley tienen que repartirse entre el personal que laboró 60 días o más en la empresas para generar esas ganancias.

Ya estamos en el penúltimo día del mes de mayo, fecha límite para cubrir esta prestación a la que tienen derecho los trabajadores, quienes solo han recibido malos tratos y descortesías a la hora de preguntar por sus utilidades, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Nos escriben así: “Buenos días, soy una trabajadora del Súper del Norte, la verdad todos los trabajadores estamos muy molestos por la actitud de los jefes, ya que no nos quieren dar las utilidades que por ley nos tocan, argumentando COVID-19; no me parece justo que se queden con un dinero que es del trabajador”.

Agrega que “a los gerentes se les pregunta que para cuándo las utilidades, y no se preocupan, pues como ellos ganan muchísimo más que nosotros; la muchacha de Recursos Humanos de Guaymas también

está molesta porque le preguntamos qué para cuándo, y no hay respuesta satisfactoria para nosotros”.

Las empresas por ley tienen hasta el mes de mayo para hacer entrega del 10 por ciento de las utilidades a sus trabajadores, correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior, pero en Súper del Norte ahí no les alcanza.