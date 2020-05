Encuentran a hombre asesinado a pedradas en el lugar conocido como Las Batuecas

🛑¡DE ÚLTIMA HORA!🛑Reportan un cuerpo sin vida flotando frente a las costas del tramo carretero Guaymas-Empalme, justo a la altura del lugar conocido como Las Batuecas… #ENVIVOEn unos momentos mayor información en Opinión Sonora

Posted by Opinión Sonora on Sunday, 31 May 2020