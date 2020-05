Familia sufre fatal accidente carretero que deja como saldo un niño de 7 años muerto.

Saltillo, Coahuila.- Un viaje familiar terminó en tragedia durante la madrugada de este domingo, luego de que un menor de tan solo 7 años perdiera la vida en un aparatoso percance vehicular que se presentó durante la madrugada del domingo, sobre la carretera Monterrey-Saltillo.

Estos hechos se presentaron minutos después de la medianoche cuando Matías Arellano Briones, de 36 años, se dirigía a la capital en compañía de su esposa y sus tres hijos, para visitar al padre de Arellano Briones, a quien luego de varios días de confinamiento le descartaron síntomas de Covid-19, por lo que querían sorprenderlo en familia.

Fue sobre el kilómetro 25, a la altura de la zona industrial cuando el operador de la vagoneta Renault Kangoo, matrícula NXA-72-68, perdió el control de la unidad al circular con una velocidad por encima del límite.

Esto provocó que el vehículo salir violentamente del camino en donde dio por lo menos tres volteretas antes de terminar con los neumáticos hacia arriba, provocándole múltiples lesiones a los tripulantes, mientras que los otros dos menores de 14 años y 5 meses resultaron con diversos golpes que por fortuna no ponen en riesgo su vida, y de los cuales ya se están recuperando dentro de la Clínica 2 del IMSS.

Pese a la magnitud del incidente, la pareja no presentó lesión alguna por lo que permanecieron en la unidad médica familiar de Ramos Arizpe, lugar a donde arribó el menor.

Al darse por enterado de la situación, el padre de Matías se aproximó al lugar de los hechos encontrando únicamente la siniestrada unidad, ya que sus allegados habían sido trasladados por el personal médico.

Para no alarmarlo, los elementos federales que tomaron conocimiento del percance no le mencionaron la gravedad de la situación, por lo que el hombre no estaba enterado del fallecimiento del pequeño.