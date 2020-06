Un reencuentro hermoso: Alexia y su héroe Cayetano, tras 11 años.

Hermosillo, Sonora.- Fue un reencuentro hermoso, indescriptible, lleno de emociones, que no necesitó de muchas palabras, solo una amplia sonrisa de la hoy niña-jovencita Alexia y las lágrimas incontenibles de Cayetano, su héroe salvador de aquella tarde del 5 de junio del 2009 en el incendio de la Guardería ABC.

El escenario para este emocionante reencuentro fue el “Sr Está Cabral Restaurarte”, donde se dio la convivencia entre Cayetano y la pequeña Alexia, hoy de 13 años de edad.

Al desatarse el incendio de la Guardería ABC, en la colonia “Y Griega”, algunas personas corrieron en auxilio de los más de 150 niños que se encontraban en su interior, desde meses de nacidos, hasta casi los cuatro años de edad.

Cayetano arriesgó su vida y entró al local en llamas, sacó a varios niños, entre ellos a Alexia, entonces de dios años de edad, lo cual, quedó documentado en fotografías y

videos que fueron captados por algunos de los presentes.

Cayetano no recibió reconocimientos, ni salió en los medios como un héroe anónimo, se retiró del lugar con un profundo pesar por la muerte de decenas de niños, pero con la satisfacción de que su esfuerzo valió la pena y que logró salvarles la vida a varios pequeños.

REENCUENTRO

En días pasados se dio este reencuentro, once años después de la tragedia, y es la propia Alexia quien lo cuenta y escribe así:

“Hola amigos y amigas y fans hermosos, hoy quiero contarles un poco de mi vida y lo que viví hace días en un reencuentro muy importante; saben, yo sobreviví al incendio de la Guardería ABC cuando tenía dos años y gracias a Dios por supuesto y a un gran héroe que me salvo la vida, hoy puedo ser quien soy una niña con muchos planes en esta vida, amo la música, amo cantar y actuar, y después de 11 años volví a encontrarme con él, con el hombre que dio la vida por mí y de muchos compañeros más”.

“Al vernos los dos frente a frente corrimos y nos abrazamos y él me miraba y me miraba con lágrimas en sus ojos, no sabes la sensación que sentí al escuchar su corazón

junto al mío, fue algo que hace mucho no me pasaba, pues estaba de nuevo en los brazos que un día me salvaron de entre el fuego”.

“Les presento a CAYETANO, un HÉROE anónimo que nadie felicitó, nadie lo buscó, nadie supo más de él solo por ser de barrio, de entre la bola, como muchos dicen, pero es un hombre que vale Oro, DIOS BENDIGA TU VIDA, mi héroe favorito y que vivas una eternidad, te quiero mucho”.

Para terminar, muestra su agradecimiento a Alex Cabral y Daniel Gherchenson por hacer posible este reencuentro maravilloso.