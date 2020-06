Buscan delincuentes a jovencitas incautas en redes sociales ofreciéndoles trabajo.

Guaymas, Sonora.- Adela es una jovencita que estuvo a punto de ser víctima de alguna red de secuestradores “express” o alguna otra acción ilegal, cuando le ofrecieron un trabajo de recepcionista buen remunerado, pero sin exhibir mayores detalles, lo que la hizo dudar y expresar que no iba sola, lo que alejó a su “contacto”.

Ella no cayó en la trampa, pero estuvo a punto de ello, por lo que ahora nos cuenta su historia, a fin de que otras jovencitas tomen en cuenta su caso y eviten ser víctimas de estos delincuentes.

Adela, de 17 años de edad, relata que a través de un chat en redes sociales contactó a una persona de nombre Jesús, quien le ofreció trabajo de recepcionista, con salario de mil 900 pesos semanales.

Le pidió como requisitos buena presentación y que le mandara fotografías de ella, además de citarla en la plaza La Joya, justo frente a Ley El Vigía.

“Una persona me cito para que trabaja de recepcionista, pero nunca me supo decir exactamente dónde era, solo me decía que en la plaza enfrente de Ley Vigía; le seguía preguntando que si dónde, y me dijo que en el local 12”.

“Me cito a las cinco de la tarde y después dijo que mandaría a alguien por mí, y nomás le dije que iba en carro acompañada y dejó de contestarme”, pero antes le cambió el lugar de la cita de la Plaza La Joya a la Plaza Real las Villas.

Estima Adela que seguramente se trataba de alguna acción delictiva, por lo que alerta a las jóvenes de Guaymas y Empalme para que eviten ser víctima de este tipo de personas, que no vayan nunca solas a estas citas y que extremen todo tipo de precauciones, pero sobre todo que consulten el perfil de las personas que las contactan.