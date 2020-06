Violan a bebé de un año: madre y abuela se enfrentan por acusaciones sobre el tío del menor.

Saltillo, Coahuila.- Jonathan Aesio interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por abuso sexual hacia su hijo de 1 año 8 meses mientras estaba al cuidado de su madre Evelyn Rodríguez.

Fue el pasado mes de abril cuando el padre descubrió lesiones en su pequeño hijo Víctor, por lo que lo llevó a revisar al médico y a que le realizara pruebas el Ministerio Público y le confirmaron que había sufrido un abuso sexual.

Tras 2 meses de haber puesto la denuncia, el día de hoy la Pronnif lo citó a él y a su esposa, la cual se encarga del pequeño desde su nacimiento y permitía a su padre verlo.

El pequeño ha seguido viviendo en el mismo domicilio dónde presuntamente sufrió el abuso.

AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES

Los avances judiciales en el caso de la violación sexual contra el pequeño Victorín volvieron a enfrentar a su familia: a su madre Evelyn Rodríguez y a su abuela paterna, Isabel Villarreal, quienes atacan y defienden, respectivamente, al tío del pequeño.

De acuerdo con la madre del menor, la Fiscalía General del Estado envió un citatorio a Gerardo García, quien es medio hermano de Jonathan Aesio, padre del niño de un año y 7 meses, para que asista a las instalaciones la próxima semana a declarar.

La abuela de Victorín aseguró que hasta el momento su hijo no ha recibido ningún citatorio “nosotros no mentimos, a mi hijo nunca se le ha dado un citatorio, mi hijo por su propio pie fue y firmó ante el Ministerio Público porque él quería voluntariamente realizarse cualquier tipo de prueba para demostrar que él no tenía nada que ver en ese asunto”, dijo Isabel Villarreal.

La madre de Victorín, Evelyn Rodríguez, declaró que el tío paterno “es sospechoso pues tiene el virus del Papiloma Humano”, además de que asegura estuvo internado en el Centro de Salud Mental (Cesame).

“No hay un solo elemento que culpe a mi hijo, porque es inocente, la otra familia podrá culparlo por seguir ocultando la verdad, pero nosotros tenemos pruebas en el expediente, en audios, fotos y videos, que son pruebas”, aseguró Isabel Villarreal.

Discute familia de Victorín por citatorio

Una discusión más se genera en torno al caso del pequeño Victorín, menor de un año con 7 meses que presuntamente fue víctima de abuso sexual, luego de que su madre, Evelyn Rodríguez y su abuela, Isabel Villarreal, discutieran por el supuesto llamado a su tío Gerardo ante las autoridades por un supuesto citatorio de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la familia de Gerardo García, el tío de Victorín, él quiso hacerse los exámenes médicos ante las autoridades de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, sin embargo, no accedieron a que estos se llevaran a cabo.

El pequeño está resguardado en la Casa Cuna, mientras que sus familiares continúan culpándose de lo sucedido y asegurando, tanto la familia del padre como la de su mamá, que tienen pruebas unos en contra de los otros.