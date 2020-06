Maquilas Tetakawi pierde alrededor de mil empleos a raíz del Covid-19

Empalme, Sonora.- La pandemia del coronavirus ha causado severos estragos en la industria maquiladora en la región Guaymas y Empalme, en donde hasta el momento se han perdido alrededor de mil empleos, con el riesgo que se sigan perdiendo aún más.

Antes que se presentara la pandemia la empresa Tetakawi contaba con poco más de 17 mil trabajadores en sus parques industriales de ‘Bellavista’, en Empalme, y ‘Guadalupe’ y ‘Roca Fuerte’, en Guaymas, y hoy esa cifra se ubica en alrededor de 16 mil, reveló Juan Rolando Corral López, secretario general del Sindicato de Obreros y Obreras en Empresas Maquiladoras.

Lamentó que el riesgo de perder más plazas continúa latente, incluso no se puede descartar el cierre de plantas, porque esta situación realmente ha venido a golpear gravemente a la industria.

“Sin lugar a dudas en la industria maquiladora habrá un antes y un después tras el Covid-19, porque realmente dudamos que tras esta pandemia todo regrese a la normalidad, a como era antes”, aseveró el líder obrero.

Comentó que si en el mundo la gente ya no viajará en avión como lo hacía antes, entonces ya no habrá la necesidad de fabricar aeronaves en serie como se hacía, y por lo tanto no se requerirá mayor producción de partes para estos aparatos, lo que va a redundar en recorte de personal en las compañías fabricantes.

Advirtió a la vez que las consecuencias de esta pandemia aún ni siquiera se resiente como en realidad va a ser, porque el colapso económico se podrá resentir en los próximos años; “la recuperación va a ser muy difícil, porque es un tema mundial, no solo de una región”.