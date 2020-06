Alcaldesa de Guaymas resulta positivo al Coronavirus.

Guaymas, Sonora.- La alcaldesa de Guaymas Sara Valle Dessens informó que la prueba Covid-19 que le realizó personal de la Secretaría de Salud obtuvo resultado positivo, por lo cual tendrá que guardar aislamiento domiciliario, así mismo envió un mensaje a los guaymenses.

La Presidenta Municipal compartió en redes sociales lo siguiente:

“Estimada ciudadanía, les informo que me han entregado los resultados de la prueba COVID y han resultado positivo. He tenido unos días un poco difíciles y he estado en resguardo, siguiendo los protocolos y cuidados que el médico me ha indicado. Les invito a continuar cuidándose y protegiendo a l@s demás.

Por mi parte, continuaré trabajando en casa y de manera virtual. Saldremos adelante”.