Alrededor del 70% de drogadictos reinciden en centros de rehabilitación

Empalme, Sonora.- Debido a diversos factores, pero principalmente a la falta de voluntad y las malas compañías, de las personas con problemas de adicción a las drogas que fueron atendidos en un centro de rehabilitación, alrededor del 70 por ciento reinciden.

La droga que más se utiliza entre los pacientes que acuden a recibir atención es la metanfetamina o ‘cristal’, sustancia altamente adictiva y relativamente barata, reveló Rafael Cital Galindo, director de la clínica de desintoxicación DAER.

Sostuvo además que en los últimos años las personas que acuden a pedir ayuda para rehabilitación son de 26 años en adelante, mientras que de hace unos tres años hacia atrás prevalecían los jovencitos de 18 a 22 años, e incluso menores de edad.

Dijo que entre los factores que influyen para la reincidencia de los adictos está el no encontrar oportunidades de trabajo y tener mucho tiempo de ocio, rechazo de la familia y otros, pero especialmente la falta de voluntad de retirarse de las drogas y reunirse de nuevo con malas compañías.

En cuanto al hecho que son menos los jóvenes que van en busca de ayuda, eso no significa que ya no consuman drogas en la medida de antes, sino que no tienen posibilidades económicas para cubrir los costos del servicio de desintoxicación.