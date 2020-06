Ana María, es una guaymense más que vence al Covid-19.

Guaymas, Sonora. Al recuperarse por completo del Covid-19, fue dada de alta Ana María, informó Jun Carlos Rodríguez Aguilar.

El director del Hospital General explicó que la paciente, de 59 años de edad, llegó con dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza y garganta, todo esto con 5 días evolución.

“La respuesta fue buena desde su ingreso al hospital, con buen apego al tratamiento y excelente resultado”, resaltó Rodríguez Aguilar.

Mencionó que son muchos los casos de éxito ante el virus y que la diferencia la hace el hecho de que las personas decidan acudir a pedir ayuda a tiempo y no esperar que se agraven los síntomas.

Cabe señalar que no necesitó ventilación mecánica en ningún momento y aunque ya fue dada de alta continuará su tratamiento en el hotel Covid, donde estará atendida y monitoreada por los médicos y enfermeras que ahí laboran.

Invitó a la población guaymense a continuar con la medida de quedarse en casa, para poder seguir dando la atención debida a los pacientes que llegan al hospital y no verse rebasados.

Por su parte, la paciente expresó su agradecimiento por el trato que recibió, “llegué aquí el día 5, me sentía muy mal, pero ya me he sentido mejor, sentía mucha presión en el pecho, me dolía la garganta, la cabeza, traía calentura, pero ya gracias a Dios estoy bien”.

“Me trataron de maravilla aquí en el hospital, todos muy amables, todos los días que estuve aquí, tanto los médicos, enfermeras, enfermeros me trataron muy bien”, resaltó.