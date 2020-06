Insiste AMLO en que la gente debe salir de sus casas.

Ciudad de México.- Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su llamado a la ciudadanía a “no quedarnos inmovilizados en nuestras casas”, luego de que México ya logró “domar” la pandemia del COVID-19, ello – aseguró – basados en datos científicos de quienes han manejado esta contingencia sanitaria.

“Es lo que estoy planteando que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas, la sana distancia, la higiene personal, el cuidado a la familia”, manifestó el mandatario mexicano.

Fue insistente al asegurar que su llamado está avalado por médicos y científicos que han llevado la estrategia ante la pandemia en México.

Agregó: “Resistimos ante esta pandemia, eso es muy importante y que recobremos nuestra libertad. Nosotros no hemos actuado de manera autoritaria, pero ya que no dependa sólo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros, vamos a actuar con criterio, cuidarnos, vamos a empezar a caminar sin miedos, sin temores, no quedarnos inmovilizados en nuestras casas”.