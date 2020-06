Planta en Maquilas Tetakawi tiene cientos de casos sospechosos de Covid-19

Empalme, Sonora.- Aunque de manera extraoficial, se informó que una planta del parque industrial Bellavista de Maquilas Tetakawi, en Empalme, tiene en estos momentos más de cien casos de trabajadores sospechosos de Covid-19, los que continúan laborando.

Aunque si bien es cierto de manera oficial no se ha registrado un solo caso de coronavirus en este parque industrial, pero la realidad es que no se descarta que haya varios, solo que no se quiere dar a conocer y solo los mandan a casa para aislamiento.

Ante esta situación, y por recomendaciones de las autoridades sanitarias, la empresa ha tomado todos los protocolos de protección, como es el uso de cubre bocas, gel antibacterial y careta de manera obligatoria dentro del parque industrial.

Pero son los propios trabajadores los que en la mayoría de las ocasiones no atienden este llamado y laboran sin tomar las precauciones necesarias.

Se dijo que los trabajadores sospechosos serían enviados a hacerse la prueba, pero hasta el momento no se sabe que hayan acudido al Seguro Social o a alguna clínica particular, por lo que continúan laborando bajo estas riesgosas condiciones.